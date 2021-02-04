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00:42 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив-Кубань» проиграл три матча из четырех в топ-16 баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 4 февраля. Российский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» на выезде уступил сербскому «Партизану» со счетом 69:71 в матче четвертого тура топ-16 Еврокубка.

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Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Партизана» Томас Рашон (23 очка), у краснодарской команды больше всего очков набрал Джордан Кроуфорд (16), его партнер по команде Кевин Херви сделал дабл-дабл (15 очков + 12 подборов). В матче первого круга «Локомотив-Кубань» оказался сильнее со счетом 74:67.

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«Локомотив-Кубань» проиграл три матча из четырех и идет последним в группе F. Лидирует французский «Метрополитан» (три победы), за ним следуют итальянский «Тренто» и «Партизан» (по две победы).

В предпоследнем туре «Локомотив-Кубань» на выезде сыграет с «Метрополитаном» 3 марта, в этот же день «Тренто» примет «Партизан».

Российский УНИКС в среду обеспечил себе досрочный выход в четвертьфинал Еврокубка.

Еврокубок является вторым по силе европейским клубным турниром после Евролиги.

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