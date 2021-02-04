Чемпион Европы и призёр Олимпиады перезапускает карьеру. Антон Понкрашов поможет «Химкам»
34-летний разыгрывающий возвращается в большую игру после продолжительной паузы. Мотивации у него предостаточно.
34-летний разыгрывающий возвращается в большую игру после продолжительной паузы. Мотивации у него предостаточно.
Прошлый баскетбольный сезон, завершившийся внезапно
И вот Понкрашов полноценно возвращается в большую игру. «Химки» официально подтвердили подписание контракта с разыгрывающим. В подмосковном клубе Антон уже был и провёл 101 матч с 2007 по 2009 год. Но сейчас ситуация и его статус совсем другие.
Понкрашов перезапускает карьеру. Хочет доказать, что он ещё не сказал своего последнего слова в профессиональном баскетболе. После окончания контракта с «Зенитом» в межсезонье-2020 баскетболист искал место, где бы его способности оценили по заслугам. В том самом предновогоднем интервью чемпион Европы 2007 года сетовал на то, что
Кажется, Понкрашов скучал и по вниманию. Или оно по нему? Дошло даже до того, что
В сборную 3×3 в итоге защитник действительно приехал и даже отправился с ней на тренировочный сбор, где был полноценной частью команды. Именно в это время очень активно ходили слухи о том, что его следующим клубом будет «Самара», выступающая во втором по силе чемпионате после Единой лиги ВТБ.
«Для меня “Химки” — один из моих родных клубов. Здесь я провёл два прекрасных сезона, которые повлияли на моё становление как игрока. Когда поступило предложение, согласился не раздумывая. Постараюсь помочь команде. Я давно знаю Андрея Мальцева, с которым мы работали в “Спартаке”. Думаю, мы быстро найдём общий язык. Времена непростые, но я полагаюсь на труд, так как только усердной работой можно выправить положение и начать побеждать. Главное — полная самоотдача», — сказал игрок сразу после подписания контракта.
Собственно, тренер Мальцев и не скрывает, что новичок нужен ему в раздевалке, где в нынешних условиях много молодых игроков, которым необходимы не только комбинации тренера, но и плечо опытного партнёра рядом.
«Учитывая все наши проблемы с травмами, мы решили подписать Антона Понкрашова, который однозначно усилит нашу команду. Это взрослый опытный игрок, который знает, зачем пришел в “Химки”. Он знает стиль нашей игры и стиль работы. Антон — большой профессионал, он добавит нам агрессии на площадке, а также послужит наставником для молодых ребят, которых мы постоянно подключаем к основной команде», — говорил Мальцев.
Сезон в Евролиге для «Химок» уже потерян. Однако в Единой лиге ВТБ ещё есть шансы подняться выше восьмого места, на котором сейчас находится команда. В этом свете очень важной станет домашняя игра против «Локомотива-Кубань» 8 февраля, в которой, с большой долей вероятности, Понкрашов примет участие. Пока сложно понять в каких кондициях находится баскетболист, но с чем никогда у него не было проблем — это с желанием отдаваться любимому делу. Хочется верить, что «Химки» сделали правильный ход, дав шанс ветерану.
Марат Арасланов