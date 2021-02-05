ЦСКА в овертайме проиграл «Валенсии» в матче Евролиги. Джеймс набрал 37 очков

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Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Майк Джеймс, набравший 37 очков.

ЦСКА проиграл третий матч подряд во всех турнирах.

Армейцы занимают второе место в турнирной таблице Евролиги, одержав 16 побед в 24 матчах. «Валенсия» располагается на 10-й строчке, на счету команды 12 побед в 24 встречах.