ЦСКА в овертайме проиграл «Валенсии» в матче Евролиги. Джеймс набрал 37 очков
ТАСС, 5 февраля. Российский баскетбольный клуб ЦСКА проиграл в гостях испанской «Валенсии» во втором овертайме со счетом 103:105 в матче регулярного чемпионата Евролиги.
ТАСС, 5 февраля. Российский баскетбольный клуб ЦСКА проиграл в гостях испанской «Валенсии» во втором овертайме со счетом 103:105 в матче регулярного чемпионата Евролиги.
Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Майк Джеймс, набравший 37 очков.
ЦСКА проиграл третий матч подряд во всех турнирах.
Армейцы занимают второе место в турнирной таблице Евролиги, одержав 16 побед в 24 матчах. «Валенсия» располагается на 10-й строчке, на счету команды 12 побед в 24 встречах.
ЦСКА в следующем туре Евролиги примет 19 февраля греческий «Панатинаикос». «Валенсия» в тот же день сыграет дома с мадридским «Реалом».