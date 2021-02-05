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5 февраля, источник: Sport24

«Зенит» уступил «Фенербахче», потерпев 3-е поражение в Евролиге подряд

«Зенит» уступил «Фенербахче» в выездном матче Евролиги. Встреча, состоявшаяся 5 февраля в Стамбуле, завершилась победой турецкого клуба со счетом 92:84.

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Источник: basket.fc-zenit.ru

Самым результативным игроком матча стал экс-баскетболист ЦСКА Нандо Де Коло, который теперь выступает за «Фенербахче», — 24 очка. У «Зенита» Уилл Томас записал на свой счет 21 очко.

«Зенит» потерпел третье поражение в Евролиге подряд и опустился на 7-ю строчку в турнирной таблице. «Фенербахче» одержал 8-ю победу подряд и поднялся в зону плей-офф, взлетев с 9-й на 6-ю строчку.

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