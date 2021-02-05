«Зенит» уступил «Фенербахче», потерпев 3-е поражение в Евролиге подряд
«Зенит» уступил «Фенербахче» в выездном матче Евролиги. Встреча, состоявшаяся 5 февраля в Стамбуле, завершилась победой турецкого клуба со счетом 92:84.
«Зенит» уступил «Фенербахче» в выездном матче Евролиги. Встреча, состоявшаяся 5 февраля в Стамбуле, завершилась победой турецкого клуба со счетом 92:84.
Самым результативным игроком матча стал
«Зенит» потерпел третье поражение в Евролиге подряд и опустился на 7-ю строчку в турнирной таблице. «Фенербахче» одержал 8-ю победу подряд и поднялся в зону