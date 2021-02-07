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16:22 (мск), источник: ТАСС

«Калев» впервые в истории обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

ТАСС, 7 февраля. Баскетболисты российского ЦСКА (Москва) уступили эстонскому «Калеву» со счетом 102:107 в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал форвард ЦСКА Дарран Хиллард (38 очков). У «Калева» больше всего очков набрал разыгрывающий Маркус Кин (26 очков).

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ЦСКА потерпел второе поражение подряд, ранее московский клуб в гостях уступил клубу из Польши «Зелена Гура» (90:93). «Калев» впервые одержал победу над ЦСКА. Команды провели 15-й матч в истории турнира.

Армейцы занимают третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата, одержав десять побед при четырех поражениях. «Калев» с тремя победами в 13 матчах идет на предпоследней, 12-й строчке.

В следующем матче ЦСКА 10 февраля на выезде сыграет с красноярским «Енисеем», «Калев» днем ранее на выезде встретится с пермской «Пармой».

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