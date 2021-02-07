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18:29 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли «Зениту» в матче Единой лиги ВТБ

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели 12-е поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня на площадке «Минск-Арены» подопечные Ростислава Вергуна уступили лидеру турнира «Зениту» из Санкт-Петербурга с результатом 73:99 (19:20, 16:25, 20:24, 18:30). Самым результативным в составе проигравших стал Крис Клайберн, набравший 23 очка. В матче первого круга зенитовцы обыграли минчан на своей арене со счетом 104:73. В этом сезоне минские «драконы» одержали лишь две виктории — в Красноярске над местным «Енисеем» (86:81) и в Минске над баскетболистами «Нижнего Новгорода» (77:76).

Также сегодня баскетболисты московского ЦСКА неожиданно проиграли у себя дома эстонскому «Калеву» из Таллина — 102:107. В Саратове местный «Автодор» уступил УНИКСу со счетом 97:110. Позже польская «Зелена Гура» примет у себя дома «Нижний Новгород».

Положение в лидирующей группе Единой лиги ВТБ сейчас таково: «Зенит» — 29 очков (15 матчей), УНИКС — 28 (16), «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 24 (15). Минские «Цмокi» имеют в своем активе 16 баллов и находятся на последнем, 13-м месте в турнирной таблице.

Следующий поединок минчане проведут 28 февраля в Саратове против «Автодора», который победил в 7 из 15 проведенных игр.

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