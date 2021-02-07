Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли «Зениту» в матче Единой лиги ВТБ
7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели 12-е поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели 12-е поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня на площадке «Минск-Арены» подопечные Ростислава Вергуна уступили лидеру турнира «Зениту» из
Также сегодня баскетболисты московского ЦСКА неожиданно проиграли у себя дома эстонскому «Калеву» из Таллина — 102:107. В Саратове местный «Автодор» уступил УНИКСу со счетом 97:110. Позже польская «Зелена Гура» примет у себя дома «Нижний Новгород».
Положение в лидирующей группе Единой лиги ВТБ сейчас таково: «Зенит» — 29 очков (15 матчей), УНИКС — 28 (16), «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 24 (15). Минские «Цмокi» имеют в своем активе 16 баллов и находятся на последнем, 13-м месте в турнирной таблице.
Следующий поединок минчане проведут 28 февраля в Саратове против «Автодора», который победил в 7 из 15 проведенных игр.