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21:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Химки» и «Локомотив-Кубань» выдали концовку-триллер. Исход решился на последней секунде

Игра шла рывками и могла повернуться в любую сторону. В ключевой момент нервы не дрогнули у гостей.

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Вторая половина сезона Единой лиги ВТБ обещает быть очень интригующей. «Зенит» (14−1) закрепился на первом месте, однако ещё ни разу не играл с ЦСКА (10−4). При этом сами «армейцы» в данный момент переживают не лучшие времена. УНИКС (12−4) выглядит готовым побороться как минимум за второе место в регулярном чемпионате.

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Не менее интересно узнать итоговые позиции «Химок» и «Локомотива-Кубань», которые перед очным противостоянием в Подмосковье имели всего на два проигрыша меньше, чем ЦСКА и УНИКС. То есть теоретически оба клуба ещё могли вклиниться в гонку за топ-3. Подмосковный и краснодарский клубы уж точно являются претендентами на четвёртое место, дающее преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф.

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В матче первого круга «Химки» оказались сильнее «Локомотива-Кубань» (102:91) в очень результативной игре. Команда Евгения Пашутина приехала в Подмосковье с надеждой на реванш. При этом «Химки» рассчитывали обыграть прямого конкурента второй раз кряду. На площадке ожидалось интересное противостояние.

Пропускавшие последний матч с «Пармой» из-за повреждений игроки «Химок» Алексей Швед, Янис Тимма и Сергей Карасёв вернулись к тренировочному процессу, двое первых вышли на паркет. Также дебютировал в составе подмосковного клуба 34-летний разыгрывающий Антон Понкрашов. Чемпион Европы-2007 и бронзовый призёр Олимпиады более чем полгода пребывал без клуба, прежде чем наконец-то трудоустроился в «Химках». У «Локомотива-Кубань» с недавних пор с кадрами тоже стало получше — подписанные по ходу сезона Дрю Гордон и Найджел Уильямс-Госс доступны как в Еврокубке, так и в Единой лиге ВТБ…

«Локо» начал очень агрессивно и уверенно забрал первую четверть — 28:19. Во второй десятиминутке гости увеличили преимущество — 50:37. Солидное лидерство, однако заранее хоронить интригу точно не стоило.
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«Химки» уже в третьей четверти приближались на разницу одного владения, однако закончили игровой отрезок с отставанием «-6» — 60:67. На старте последней десятиминутке «Локомотив-Кубань» отрывался на 13 очков, но «Химки» сумели отыграться и дело дошло до клатча. Причём концовка прошла в лучших традициях триллера.

Центровой «Химок» Джордан Микки за 1:24 до сирены реализовал трёхочковый бросок в прыжке и сделал счёт 85:85. Дальше пошла настоящая жара с поочерёдным обменом результативными ударами.

Кевин Херви забил со средней и вывел «Локо» вперёд, «Химки» ответили точными штрафными Вячеслава Зайцева. За 13 секунд до конца Мантас Калниетис попал из-за дуги — 90:87 в пользу гостей. «Химки» очень быстро ответили — через 6 секунд Сергея Моня забросил трёхочковый. Казалось, что дело идёт к овертайму. Против был защитник «Локо» Найджел Уильямс-Госс, который забил победный бросок со средней на последней секунде. и установил окончательный счёт на табло — 92:90.

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Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига».

«Локомотив-Кубань» (10−6) закрепляется на четвёртом месте. «Химки» (6−7) на восьмой позиции. Команда Андрея Мальцева ещё может подняться повыше. У подмосковного клуба есть игры в запасе, и разница с тем же «Локо» составляет всего один проигрыш.

«Химки» и «Локомотив-Кубань» отдыхают от Евролиги и Еврокубка соответственно и в ближайшее время сосредоточатся на внутреннем первенстве. 12 февраля «Химки» едут в гости к «Астане». «Локо» 27 февраля примет «Енисей».

Кроме того, оба клуба будут численно представлены на Матче звёзд Единой лити ВТБ. Алексей Швед и Вячеслав Зайцев («Химки»), а также Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань») сыграют за «Звёзд России» под руководством Евгения Пашутина. Мантас Калниетис, Миндаугас Кузминскас, Дрю Гордон («Локомотив-Кубань») и Джордан Мики («Химки») будут противостоять им в составе «Звёзд Мира».

Алексей Фалько

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