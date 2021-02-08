«Химки» и «Локомотив-Кубань» выдали концовку-триллер. Исход решился на последней секунде
Игра шла рывками и могла повернуться в любую сторону. В ключевой момент нервы не дрогнули у гостей.
Игра шла рывками и могла повернуться в любую сторону. В ключевой момент нервы не дрогнули у гостей.
Вторая половина сезона Единой лиги ВТБ обещает быть очень интригующей. «Зенит» (14−1) закрепился на первом месте, однако ещё ни разу не играл с ЦСКА (10−4). При этом сами «армейцы» в данный момент переживают не лучшие времена. УНИКС (12−4) выглядит готовым побороться как минимум за второе место в регулярном чемпионате.
Не менее интересно узнать итоговые позиции «Химок» и «Локомотива-Кубань», которые перед очным противостоянием в Подмосковье имели всего на два проигрыша меньше, чем ЦСКА и УНИКС. То есть теоретически оба клуба ещё могли вклиниться в гонку за топ-3. Подмосковный и краснодарский клубы уж точно являются претендентами на четвёртое место, дающее преимущество домашней площадки в первом раунде
В матче первого круга «Химки» оказались сильнее «Локомотива-Кубань» (102:91) в очень результативной игре. Команда Евгения Пашутина приехала в Подмосковье с надеждой на реванш. При этом «Химки» рассчитывали обыграть прямого конкурента второй раз кряду. На площадке ожидалось интересное противостояние.
Пропускавшие последний матч с «Пармой»
«Химки» уже в третьей четверти приближались на разницу одного владения, однако закончили игровой отрезок с отставанием «-6» — 60:67. На старте последней десятиминутке «Локомотив-Кубань» отрывался на 13 очков, но «Химки» сумели отыграться и дело дошло до клатча. Причём концовка прошла в лучших традициях триллера.
Центровой «Химок» Джордан Микки за 1:24 до сирены реализовал трёхочковый бросок в прыжке и сделал счёт 85:85. Дальше пошла настоящая жара с поочерёдным обменом результативными ударами.
Кевин Херви забил со средней и вывел «Локо» вперёд, «Химки» ответили точными штрафными Вячеслава Зайцева. За 13 секунд до конца Мантас Калниетис попал
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«Локомотив-Кубань» (10−6) закрепляется на четвёртом месте. «Химки» (6−7) на восьмой позиции. Команда Андрея Мальцева ещё может подняться повыше. У подмосковного клуба есть игры в запасе, и разница с тем же «Локо» составляет всего один проигрыш.
Кроме того, оба клуба будут численно представлены на Матче звёзд Единой лити ВТБ. Алексей Швед и Вячеслав Зайцев («Химки»), а также Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань») сыграют за «Звёзд России» под руководством Евгения Пашутина. Мантас Калниетис, Миндаугас Кузминскас, Дрю Гордон («Локомотив-Кубань») и Джордан Мики («Химки») будут противостоять им в составе «Звёзд Мира».
Алексей Фалько