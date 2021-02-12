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16:58 (мск), источник: ТАСС

Матчи «Панатинаикоса» против ЦСКА и «Зенита» в Евролиге перенесены из-за коронавируса

ТАСС, 12 февраля. Матчи греческого баскетбольного клуба «Панатинаикос» против московского ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» в Евролиге перенесены. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Матч «Зенит» — «Панатинаикос» должен был состояться 17 февраля в Санкт-Петербурге, ЦСКА — «Панатинаикос» — 19 февраля в Москве. В составе греческой команды из-за случаев коронавируса осталось меньше восьми игроков, которые смогут принять участие в матчах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Согласно регламенту текущего сезона Евролиги, команда, которая имеет менее восьми доступных для игры баскетболистов, может до трех раз запросить перенос матча при наличии свободных дат. Матч «Панатинаикоса» с «Зенитом» уже один раз был перенесен, изначально он должен был пройти 25 октября.

В турнирной таблице Евролиги ЦСКА занимает второе место, одержав 16 побед в 24 матчах, «Зенит» с 13 победами в 22 встречах идет седьмым, «Панатинаикос», в 23 играх одержавший 9 побед, расположился на 15-й строчке.

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