Матчи «Панатинаикоса» против ЦСКА и «Зенита» в Евролиге перенесены из-за коронавируса

Матч «Зенит» — «Панатинаикос» должен был состояться 17 февраля в Санкт-Петербурге, ЦСКА — «Панатинаикос» — 19 февраля в Москве. В составе греческой команды из-за случаев коронавируса осталось меньше восьми игроков, которые смогут принять участие в матчах.

Согласно регламенту текущего сезона Евролиги, команда, которая имеет менее восьми доступных для игры баскетболистов, может до трех раз запросить перенос матча при наличии свободных дат. Матч «Панатинаикоса» с «Зенитом» уже один раз был перенесен, изначально он должен был пройти 25 октября.