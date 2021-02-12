Матчи «Панатинаикоса» против ЦСКА и «Зенита» в Евролиге перенесены из-за коронавируса
ТАСС, 12 февраля. Матчи греческого баскетбольного клуба «Панатинаикос» против московского ЦСКА и
ТАСС, 12 февраля. Матчи греческого баскетбольного клуба «Панатинаикос» против московского ЦСКА и
Матч «Зенит» — «Панатинаикос» должен был состояться 17 февраля в
Согласно регламенту текущего сезона Евролиги, команда, которая имеет менее восьми доступных для игры баскетболистов, может до трех раз запросить перенос матча при наличии свободных дат. Матч «Панатинаикоса» с «Зенитом» уже один раз был перенесен, изначально он должен был пройти 25 октября.
В турнирной таблице Евролиги ЦСКА занимает второе место, одержав 16 побед в 24 матчах, «Зенит» с 13 победами в 22 встречах идет седьмым, «Панатинаикос», в 23 играх одержавший 9 побед, расположился на 15-й строчке.