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18:49 (мск), источник: Чемпионат.com

32 очка Шведа помогли «Химкам» победить «Астану»

В Нур-Султане завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Астана» принимала «Химки».

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Источник: РИА "Новости"

Команда из Казахстана неудачно начала и уже после первой четверти проигрывала с двузначной разницей — 11:22. Во второй десятиминутке «Химки» довели преимущество до 20 очков — 47:27.

Тем не менее, после большого перерыва «Астана» сумела вернуться в игру. В третьей четверти казахстанцы отыграли сразу 16 очков — 58:62. В заключительном игровом отрезке «Химкам» удалось мобилизоваться и удержать победу — 82:77.

Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед. Защитник набрал 32 очка и совершил 9 передач. У команды из Нур-Султана отметился американец Джеремайя Хилл, записавший в актив 22 очка.

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