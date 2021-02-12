Швед — 1-й баскетболист в истории Единой лиги ВТБ, совершивший 1000 попаданий с игры
«Химки» сегодня одержали победу над «Астаной» со счетом 82:77 (22:11, 25:16, 15:31, 20:19) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«Химки» сегодня одержали победу над «Астаной» со счетом 82:77 (22:11, 25:16, 15:31, 20:19) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Лидер подмосковной команды Алексей Швед провел на площадке 35 с половиной минут и записал на свой счет 32 очка и 9 передач. Атакующий защитник реализовал 11 из 20 бросков с игры. Всего после этого матча у Шведа стало 1005 точных бросков с игры в Единой лиге ВТБ. 32-летний уроженец Белгорода стал первым баскетболистом в истории турнира, который достиг отметки в 1000 попаданий с игры.
В текущем регулярном сезоне Единой лиги ВТБ Швед в среднем набирает 23,2 очка и 8,9 передачи, реализуя 59,5% двухочковых и 29,9% дальних бросков. Он — самый результативный игрок сезона.