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21:10 (мск), источник: Sport24

Швед — 1-й баскетболист в истории Единой лиги ВТБ, совершивший 1000 попаданий с игры

«Химки» сегодня одержали победу над «Астаной» со счетом 82:77 (22:11, 25:16, 15:31, 20:19) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Источник: Sport24

Лидер подмосковной команды Алексей Швед провел на площадке 35 с половиной минут и записал на свой счет 32 очка и 9 передач. Атакующий защитник реализовал 11 из 20 бросков с игры. Всего после этого матча у Шведа стало 1005 точных бросков с игры в Единой лиге ВТБ. 32-летний уроженец Белгорода стал первым баскетболистом в истории турнира, который достиг отметки в 1000 попаданий с игры.

В текущем регулярном сезоне Единой лиги ВТБ Швед в среднем набирает 23,2 очка и 8,9 передачи, реализуя 59,5% двухочковых и 29,9% дальних бросков. Он — самый результативный игрок сезона.

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