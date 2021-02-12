Швед — 1-й баскетболист в истории Единой лиги ВТБ, совершивший 1000 попаданий с игры

Лидер подмосковной команды Алексей Швед провел на площадке 35 с половиной минут и записал на свой счет 32 очка и 9 передач. Атакующий защитник реализовал 11 из 20 бросков с игры. Всего после этого матча у Шведа стало 1005 точных бросков с игры в Единой лиге ВТБ. 32-летний уроженец Белгорода стал первым баскетболистом в истории турнира, который достиг отметки в 1000 попаданий с игры.