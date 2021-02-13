ЦСКА установил клубный антирекорд по поражениям в баскетбольной Единой лиге ВТБ

Самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСК Йоханнес Фойгтманн, набравший 19 очков.

ЦСКА потерпел третье поражение в последних четырех матчах, ранее московский клуб в гостях уступил клубу из Польши «Зелена Гура» (90:93) и дома проиграл эстонскому «Калеву» (102:107). «Зенит» взял реванш за поражение от ЦСКА в матче Евролиги нынешнего сезона в декабре (65:83).

Армейцы занимают третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата, одержав 11 побед в 16 матчах. Это поражение стало для ЦСКА пятым в текущем чемпионате. С момента создания лиги (2008 год) ЦСКА не проигрывал в регулярном чемпионате больше четырех встреч. «Зенит» с 15 победами в 17 матчах идет на первой строчке.