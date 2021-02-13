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15:57 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА установил клубный антирекорд по поражениям в баскетбольной Единой лиге ВТБ

ТАСС, 13 февраля. Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл московский ЦСКА со счетом 74:71. Встреча прошла в Москве в присутствии 2 383 зрителей.

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Самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСК Йоханнес Фойгтманн, набравший 19 очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА потерпел третье поражение в последних четырех матчах, ранее московский клуб в гостях уступил клубу из Польши «Зелена Гура» (90:93) и дома проиграл эстонскому «Калеву» (102:107). «Зенит» взял реванш за поражение от ЦСКА в матче Евролиги нынешнего сезона в декабре (65:83).

Армейцы занимают третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата, одержав 11 побед в 16 матчах. Это поражение стало для ЦСКА пятым в текущем чемпионате. С момента создания лиги (2008 год) ЦСКА не проигрывал в регулярном чемпионате больше четырех встреч. «Зенит» с 15 победами в 17 матчах идет на первой строчке.

В следующем матче ЦСКА 7 марта дома сыграет с «Цмоки-Минск», «Зенит» днем позже на своей площадке встретится с подмосковными «Химками».

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