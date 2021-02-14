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15:13 (мск), источник: ТАСС

Хайнс, де Коло и Блумс вошли в Зал славы Единой лиги ВТБ

ТАСС, 14 февраля. Бывший капитан баскетбольного клуба ЦСКА Кайл Хайнс вошел в Зал славы Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Источник: РИА "Новости"

Хайнс представлял армейцев с 2013 по 2020 год, став с командой дважды победителем Евролиги (2016, 2019) и пять раз — Единой лиги ВТБ (2014−2018).

Помимо американского форварда в 2021 году в Зал славы включен другой игрок армейцев французский защитник Нандо де Коло, представлявший ЦСКА с 2014 по 2019 год, и латвийский защитник Янис Блумс, игравший в Единой лиге ВТБ за литовский «Летувос Ритас», казахстанскую «Астану», латвийский ВЭФ и российскую «Парму».

Также в Зал славы вошел комментатор Роман Скворцов.

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