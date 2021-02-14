«Цмокi» и «Горизонт» победили в матчах женского чемпионата Беларуси по баскетболу

Действующие чемпионки страны баскетболистки «Цмокi-Мiнск» разгромили на своей площадке резервный состав столичного «Горизонта» с разницей в 58 очков — 97:39. Главная команда «Горизонта» уверенно переиграла в Минске гродненскую «Олимпию» — 76:49. Гродненская «Виктория» у себя дома была сильнее «Гомельских рысей» — 96:47, а в Бресте местный клуб «ЦОР-Виктория» уступил минской команде «БДУ-Цмокi» — 57:70.