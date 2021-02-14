«Цмокi» и «Горизонт» победили в матчах женского чемпионата Беларуси по баскетболу
14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фавориты женского чемпионата Беларуси по баскетболу добились крупных побед в играх 17-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фавориты женского чемпионата Беларуси по баскетболу добились крупных побед в играх 17-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующие чемпионки страны баскетболистки «Цмокi-Мiнск» разгромили на своей площадке резервный состав столичного «Горизонта» с разницей в 58 очков — 97:39. Главная команда «Горизонта» уверенно переиграла в Минске гродненскую «Олимпию» — 76:49. Гродненская «Виктория» у себя дома была сильнее «Гомельских рысей» — 96:47, а в Бресте местный клуб «ЦОР-Виктория» уступил минской команде «БДУ-Цмокi» — 57:70.
Положение в группе лидеров сейчас таково: «Цмокi-Мiнск» — 33 очка, «Горизонт» — 33, «Олимпия» (Гродно) — 29, «БДУ-Цмокi» — 25. Матчи следующего тура намечены на 18 февраля.
У мужчин впереди «Гродно-93» и «Цмокi-Мiнск», набравшие по 37 очков в 19 проведенных играх. Могилевский «Борисфен» и столичный «Импульс-БГУИР» имеют по 34 балла.