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12:53 (мск), источник: ТАСС

Датский баскетболист Лундберг подписал контракт с ЦСКА

ТАСС, 15 февраля. Датский баскетболист Габриэль Лундберг перешел из польской «Зелены-Гуры» в российский ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

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Соглашение с 26-летним игроком подписано до конца текущего сезона. Лундберг является первым представителем Дании в ЦСКА за всю историю клуба.

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Лундберг выступал за «Зелену-Гуру» с 2020 года. В текущем сезоне Единой лиги ВТБ защитник провел 18 матчей, набирая в среднем за игру 20,4 очка, 3,8 подбора, 5,4 передачи. В декабре 2020 года он признавался лучшим игроком месяца лиги.

Лундберг является лидером сборной Дании. За два последних матча в квалификации к чемпионату Европы 2022 года он набрал в сумме 66 очков в играх против команд Литвы (28) и Чехии (38), что помогло датчанам победить в обеих встречах.

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