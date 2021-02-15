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16:19 (мск), источник: ТАСС

Матч звезд Единой лиги ВТБ в Москве посетили 4 055 человек

МОСКВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ прошел с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, шоу в Москве смогли посетить 4 055 человек. Об этом ТАСС сообщил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

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Источник: РИА "Новости"

Команда «Звезды России» победила «Звезд мира» со счетом 183:162. Встреча прошла в воскресенье на «ВТБ-Арене» в Москве.

«Был “солд-аут” — 4 055 человек посетили наше шоу, — сказал Кущенко. — И надо выразить благодарность Москомспорту и правительству Москвы, мэру Сергею Семеновичу Собянину за то, что удалось провести Матч звезд Единой лиги ВТБ и за уникальную коммуникацию по проведению спортивных мероприятий. Были приняты беспрецедентные решения, увеличена вместимость до 50 процентов, разумеется, [матч прошел] при соблюдении масочного режима, социальной дистанции и всех необходимых санитарных норм».

Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел в пятый раз, третий раз подряд он состоялся в Москве. Мероприятие следующего года также запланировано в столице.

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