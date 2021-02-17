Евролига временно запретила «Химкам» регистрировать новых игроков
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Баскетбольная Евролига временно запретила подмосковным «Химкам» регистрировать новых игроков
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Баскетбольная Евролига временно запретила подмосковным «Химкам» регистрировать новых игроков
Евролига направила в «Химки» финансовую комиссию для дальнейшего контроля за соблюдением клубом правил финансового fair play.
«Производство по делу возбуждено на основании предполагаемого нарушения просроченной кредиторской задолженности в соответствии со статьей 32.a дисциплинарного кодекса баскетбольной Евролиги. Регламент, о соблюдении которого идет речь, касается выплат игрокам клуба. Решение финансовой комиссии ожидается в течение 30 дней после завершения обмена документами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дело было открыто
В начале февраля источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что баскетболисты подмосковного клуба не получают заработную плату на протяжении двух месяцев. В конце января клуб расторг контракты с американским центровым Грегом Монро и шведским форвардом Йонасом Жеребко. Во вторник источник, близкий к ситуации, сообщил РИА Новости, что «Химки», как ожидается, пополнит капитан сборной России Андрей Воронцевич.
В регулярном сезоне Евролиги «Химки», потерпевшие 21 поражение при двух победах, занимают последнее место в турнирной таблице.