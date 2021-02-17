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19:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Евролига временно запретила «Химкам» регистрировать новых игроков

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Баскетбольная Евролига временно запретила подмосковным «Химкам» регистрировать новых игроков из-за возможного нарушения правил финансового fair play, сообщается на сайте турнира.

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Источник: Спорт РИА Новости

Евролига направила в «Химки» финансовую комиссию для дальнейшего контроля за соблюдением клубом правил финансового fair play.

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«Производство по делу возбуждено на основании предполагаемого нарушения просроченной кредиторской задолженности в соответствии со статьей 32.a дисциплинарного кодекса баскетбольной Евролиги. Регламент, о соблюдении которого идет речь, касается выплат игрокам клуба. Решение финансовой комиссии ожидается в течение 30 дней после завершения обмена документами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дело было открыто из-за жалобы, поданной в Ассоциацию игроков Евролиги (ELPA). До вынесения решения финансовая комиссия временно запретила «Химкам» регистрацию новых игроков.

В начале февраля источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что баскетболисты подмосковного клуба не получают заработную плату на протяжении двух месяцев. В конце января клуб расторг контракты с американским центровым Грегом Монро и шведским форвардом Йонасом Жеребко. Во вторник источник, близкий к ситуации, сообщил РИА Новости, что «Химки», как ожидается, пополнит капитан сборной России Андрей Воронцевич.

В регулярном сезоне Евролиги «Химки», потерпевшие 21 поражение при двух победах, занимают последнее место в турнирной таблице.

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