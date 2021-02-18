«Химки» проиграли дома «Басконии» в матче баскетбольной Евролиги
ТАСС, 18 февраля. Российский баскетбольный клуб «Химки» проиграл на своей площадке испанской «Басконии» со счетом 67:89 в матче регулярного чемпионата Евролиги.
ТАСС, 18 февраля. Российский баскетбольный клуб «Химки» проиграл на своей площадке испанской «Басконии» со счетом 67:89 в матче регулярного чемпионата Евролиги.
Самым результативным на площадке стал защитник подмосковного клуба Алексей Швед, в активе которого
«Химки» потерпели 16-е поражение подряд в Евролиге и располагаются на последней, 18-й строчке в таблице чемпионата, одержав две победы в 24 матчах. «Баскония» идет 11-й с 12 победами в 25 матчах.
В следующем туре «Химки» сыграют 25 февраля на выезде с итальянским «Миланом».