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22:04 (мск), источник: ТАСС

«Химки» проиграли дома «Басконии» в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 18 февраля. Российский баскетбольный клуб «Химки» проиграл на своей площадке испанской «Басконии» со счетом 67:89 в матче регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным на площадке стал защитник подмосковного клуба Алексей Швед, в активе которого дабл-дабл из 16 очков и 10 передач.

«Химки» потерпели 16-е поражение подряд в Евролиге и располагаются на последней, 18-й строчке в таблице чемпионата, одержав две победы в 24 матчах. «Баскония» идет 11-й с 12 победами в 25 матчах.

В следующем туре «Химки» сыграют 25 февраля на выезде с итальянским «Миланом».

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