«Химки» проиграли дома «Басконии» в матче баскетбольной Евролиги

Самым результативным на площадке стал защитник подмосковного клуба Алексей Швед, в активе которого дабл-дабл из 16 очков и 10 передач.

«Химки» потерпели 16-е поражение подряд в Евролиге и располагаются на последней, 18-й строчке в таблице чемпионата, одержав две победы в 24 матчах. «Баскония» идет 11-й с 12 победами в 25 матчах.