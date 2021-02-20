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00:56 (мск), источник: Sport24

«Зенит» с разницей в 1 очко обыграл «Црвену Звезду» в матче Евролиги

В матче регулярного чемпионата Евролиги сезона-2020/21 «Зенит» в гостях одержал победу над «Црвеной Звездой».

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Источник: basket.fc-zenit.ru/

Встреча, прошедшая в Белграде, завершилась со счетом 76:75 в пользу баскетболистов клуба из Санкт-Петербурга.

Самым результативным игроком матча стал защитник российской команды Кевин Пангос, набравший 25 очков.

«Зенит» в таблице регулярного чемпионата располагается на 7-й строчке и следующий матч проведет 22 февраля дома против итальянской команды «Олимпия Милан».

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