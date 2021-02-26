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00:15 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Олимпиакос» в Евролиге, едва не упустив преимущество в 25 очков

ТАСС, 25 февраля. Московский ЦСКА одержал победу над греческим «Олимпиакосом» со счетом 75:74 в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал форвард греческой команды Шакил Маккиссик, в его активе 24 очка. У армейцев больше всех очков набрал защитник Майк Джеймс — 15. После первой половины игры ЦСКА обыгрывал «Олимпиакос» со счетом 44:26, а по ходу третьей четверти преимущество российской команды достигло 25 очков.

В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место, одержав в 25 матчах 17 побед. «Олимпиакос» с 11 победами в 26 встречах идет 13-м.

В следующем матче ЦСКА 2 марта в гостях сыграет с израильским «Маккаби».

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