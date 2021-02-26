ЦСКА обыграл «Олимпиакос» в Евролиге, едва не упустив преимущество в 25 очков

Самым результативным игроком матча стал форвард греческой команды Шакил Маккиссик, в его активе 24 очка. У армейцев больше всех очков набрал защитник Майк Джеймс — 15. После первой половины игры ЦСКА обыгрывал «Олимпиакос» со счетом 44:26, а по ходу третьей четверти преимущество российской команды достигло 25 очков.