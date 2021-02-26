ЦСКА обыграл «Олимпиакос» в Евролиге, едва не упустив преимущество в 25 очков
ТАСС, 25 февраля. Московский ЦСКА одержал победу над греческим «Олимпиакосом» со счетом 75:74 в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
ТАСС, 25 февраля. Московский ЦСКА одержал победу над греческим «Олимпиакосом» со счетом 75:74 в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Самым результативным игроком матча стал форвард греческой команды Шакил Маккиссик, в его активе 24 очка. У армейцев больше всех очков набрал защитник Майк Джеймс — 15. После первой половины игры ЦСКА обыгрывал «Олимпиакос» со счетом 44:26, а по ходу третьей четверти преимущество российской команды достигло 25 очков.
В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место, одержав в 25 матчах 17 побед. «Олимпиакос» с 11 победами в 26 встречах идет 13-м.
В следующем матче ЦСКА 2 марта в гостях сыграет с израильским «Маккаби».