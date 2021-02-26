«Химки» потерпели 17-е поражение подряд в Евролиге, уступив «Милану»

Встреча в Милане завершилась победой хозяев со счетом 84:74 (29:26, 27:17, 14:13, 14:18). В составе «Милана» самым результативным стал Шевон Шилдс (17 очков), его партнер по команде Кайл Хайнс сделал дабл-дабл (12 очков и 10 подборов). У «Химок» дабл-дабл в активе Джордана Микки (23 очка и 11 подборов).