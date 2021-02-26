«Химки» потерпели 17-е поражение подряд в Евролиге, уступив «Милану»
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Баскетболисты подмосковных «Химок» уступили «Милану» в матче 26-го тура регулярного сезона Евролиги.
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Баскетболисты подмосковных «Химок» уступили «Милану» в матче 26-го тура регулярного сезона Евролиги.
Встреча в Милане завершилась победой хозяев со счетом 84:74 (29:26, 27:17, 14:13, 14:18). В составе «Милана» самым результативным стал Шевон Шилдс (17 очков), его партнер по команде Кайл Хайнс сделал
«Химки», ранее потерявшие шансы на выход в
Также в четверг мюнхенская «Бавария» на своем паркете обыграла