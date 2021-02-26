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01:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Химки» потерпели 17-е поражение подряд в Евролиге, уступив «Милану»

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Баскетболисты подмосковных «Химок» уступили «Милану» в матче 26-го тура регулярного сезона Евролиги.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Милане завершилась победой хозяев со счетом 84:74 (29:26, 27:17, 14:13, 14:18). В составе «Милана» самым результативным стал Шевон Шилдс (17 очков), его партнер по команде Кайл Хайнс сделал дабл-дабл (12 очков и 10 подборов). У «Химок» дабл-дабл в активе Джордана Микки (23 очка и 11 подборов).

«Химки», ранее потерявшие шансы на выход в плей-офф Евролиги, потерпели 17-е поражение подряд. Подмосковный клуб в следующем матче турнира 2 марта примет мадридский «Реал».

Также в четверг мюнхенская «Бавария» на своем паркете обыграла тель-авивский «Маккаби» со счетом 72:70 (18:21, 19:17, 14:20, 21:12), а мадридский «Реал» дома нанес поражение каунасскому «Жальгирису» — 70:58 (21:13, 15:18, 15:11, 19:16).

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