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18:50 (мск), источник: Чемпионат.com

УНИКС разгромил «Нижний Новгород», выиграв первую четверть — 24:3

В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС принимал «Нижний Новгород».

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Хозяева сразу же завладели инициативой и, полностью закрыв атаку гостей, после первой четверти вели с преимуществом более чем в 20 очков — 24:3.

Во второй четверти гости немного пришли в себя после стартового провала и отыграли 3 очка — 42:24. Тем не менее уже в третьей десятиминутке казанцы совершили ещё один мощный рывок, доведя разницу до 30 очков — 66:36. В заключительные десять минут матча УНИКС контролировал происходящее на паркете и оформил победу со счётом 87:56.

Во время загрузки произошла ошибка.

Самым результативным в составе победителей стал Окаро Уайт, набравший 16 очков. У «Нижнего Новгорода» 11 очков в активе Кейси Шеперда.

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