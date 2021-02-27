УНИКС разгромил «Нижний Новгород», выиграв первую четверть — 24:3

Хозяева сразу же завладели инициативой и, полностью закрыв атаку гостей, после первой четверти вели с преимуществом более чем в 20 очков — 24:3.

Во второй четверти гости немного пришли в себя после стартового провала и отыграли 3 очка — 42:24. Тем не менее уже в третьей десятиминутке казанцы совершили ещё один мощный рывок, доведя разницу до 30 очков — 66:36. В заключительные десять минут матча УНИКС контролировал происходящее на паркете и оформил победу со счётом 87:56.