«Локомотив-Кубань» обыграл «Енисей», набрав 100 очков

Гости успешно начали встречу, поведя в счёте после первой четверти с разницей пять очков — 29:24.



Во второй четверти хозяевам удалось перехватить инициативу во встрече и вырваться вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 54:43 в пользу краснодарского клуба. Третья четверть прошла в равной борьбе, по итогам которой «Локомотив-Кубань» увеличил преимущество над соперниками ещё на одно очко. В заключительной четверти «Енисею» удалось совершить рывок и сократить отставание до двух очков, но на большее гостей не хватило. Итоговый счёт встречи — 100:98.