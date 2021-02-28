Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли «Автодору» в Единой лиге ВТБ
28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели 13-е поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели 13-е поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня подопечные Ростислава Вергуна проиграли в Саратове местному «Автодору» со счетом 66:113 (15:32, 11:31, 20:21, 20:29). В первом круге эти соперники встречались в Минске, и тогда саратовский клуб выиграл с результатом 86:68.
В предыдущих встречах минчане одержали лишь две виктории и
Свой следующий матч минские «драконы» проведут 7 марта в гостях у московского ЦСКА.