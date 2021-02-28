Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли «Автодору» в Единой лиге ВТБ

Сегодня подопечные Ростислава Вергуна проиграли в Саратове местному «Автодору» со счетом 66:113 (15:32, 11:31, 20:21, 20:29). В первом круге эти соперники встречались в Минске, и тогда саратовский клуб выиграл с результатом 86:68.

В предыдущих встречах минчане одержали лишь две виктории и по-прежнему занимают последнее, 13-е место в турнирной таблице. Впереди «Зенит» из Санкт-Петербурга и УНИКС, набравшие по 32 очка, на 4 балла меньше у польского клуба «Зелена Гура» и краснодарского «Локомотива-Кубани».