34 очка Шведа не спасли «Химки» от поражения в матче против «Зелена Гуры»
«Химки» проиграли «Зелена Гуре» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Химках и завершилась победой гостей со счетом 99:94.
«Химки» проиграли «Зелена Гуре» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Химках и завершилась победой гостей со счетом 99:94.
В составе победителей 27 очков и 9 подборов на свой счет записал Джеффри Гроссел. Лидер российского клуба Алексей Швед набрал 34 очка и сделал 7 результативных передач.
«Зелена Гура» одержала 11-ю победу в сезоне, команда занимает 5-е место в таблице. «Химки» с 7 победами при 8 поражениях идет на 8-й строчке.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
«Химки» (Россия) — «Зелена Гура» (Польша) — 94:99 (21:26, 31:20, 15:24, 27:29).