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17:20 (мск), источник: Sport24

34 очка Шведа не спасли «Химки» от поражения в матче против «Зелена Гуры»

«Химки» проиграли «Зелена Гуре» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Химках и завершилась победой гостей со счетом 99:94.

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Источник: Sport24

В составе победителей 27 очков и 9 подборов на свой счет записал Джеффри Гроссел. Лидер российского клуба Алексей Швед набрал 34 очка и сделал 7 результативных передач.

«Зелена Гура» одержала 11-ю победу в сезоне, команда занимает 5-е место в таблице. «Химки» с 7 победами при 8 поражениях идет на 8-й строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Химки» (Россия) — «Зелена Гура» (Польша) — 94:99 (21:26, 31:20, 15:24, 27:29).

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