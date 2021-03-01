Никола Калинич признан самым ценным игроком Евролиги в феврале
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Форвард испанской «Валенсии» Никола Калинич признан самым ценным игроком (MVP) в баскетбольной Евролиге по итогам февраля, сообщается на сайте турнира.
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Форвард испанской «Валенсии» Никола Калинич признан самым ценным игроком (MVP) в баскетбольной Евролиге по итогам февраля, сообщается на сайте турнира.
«Валенсия» в феврале одержала три победы в Евролиге — над московским ЦСКА (105:103 в овертайме), мадридским «Реалом» (89:78) и