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15:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Никола Калинич признан самым ценным игроком Евролиги в феврале

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Форвард испанской «Валенсии» Никола Калинич признан самым ценным игроком (MVP) в баскетбольной Евролиге по итогам февраля, сообщается на сайте турнира.

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Источник: РИА "Новости"

«Валенсия» в феврале одержала три победы в Евролиге — над московским ЦСКА (105:103 в овертайме), мадридским «Реалом» (89:78) и санкт-петербургским «Зенитом» (91:62). Средняя статистика Калинича по итогам этих матчей — 15,3 очка, 5,7 передачи и 3,7 подбора за игру.

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