Никола Калинич признан самым ценным игроком Евролиги в феврале

«Валенсия» в феврале одержала три победы в Евролиге — над московским ЦСКА (105:103 в овертайме), мадридским «Реалом» (89:78) и санкт-петербургским «Зенитом» (91:62). Средняя статистика Калинича по итогам этих матчей — 15,3 очка, 5,7 передачи и 3,7 подбора за игру.