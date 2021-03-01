Матч «Нижнего Новгорода» с АЕКом в ЛЧ перенесен из-за коронавируса
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» на официальном сайте сообщил, что матч первого тура Топ-16 Лиги чемпионов с греческим АЕКом перенесен на 25 марта
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» на официальном сайте сообщил, что матч первого тура Топ-16 Лиги чемпионов с греческим АЕКом перенесен на 25 марта
Положительный тест на коронавирус сдали несколько представителей АЕКа. Игра в Нижнем Новгороде была запланирована на 3 марта.
Как отмечается, билеты, купленные на матч 3 марта, останутся действительными для посещения 25 марта, также возможен возврат.