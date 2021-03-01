Матч «Нижнего Новгорода» с АЕКом в ЛЧ перенесен из-за коронавируса

Положительный тест на коронавирус сдали несколько представителей АЕКа. Игра в Нижнем Новгороде была запланирована на 3 марта. Из-за переноса домашний матч «Нижнего Новгорода» в Лиге чемпионов с турецким «Тюрк Телеком» был сдвинут с 24 на 23 марта.