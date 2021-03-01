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16:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч «Нижнего Новгорода» с АЕКом в ЛЧ перенесен из-за коронавируса

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» на официальном сайте сообщил, что матч первого тура Топ-16 Лиги чемпионов с греческим АЕКом перенесен на 25 марта из-за коронавируса в команде соперника.

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Положительный тест на коронавирус сдали несколько представителей АЕКа. Игра в Нижнем Новгороде была запланирована на 3 марта. Из-за переноса домашний матч «Нижнего Новгорода» в Лиге чемпионов с турецким «Тюрк Телеком» был сдвинут с 24 на 23 марта.

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Как отмечается, билеты, купленные на матч 3 марта, останутся действительными для посещения 25 марта, также возможен возврат.

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