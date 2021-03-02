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22:01 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» обыграл «Альбу» в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 2 марта. Российский баскетбольный клуб «Зенит» одержал победу над германской «Альбой» со счетом 87:71 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал защитник российской команды Кевин Пангос, в его активе 19 очков.

«Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице Евролиги, одержав 16 побед, «Альба» с девятью победами в активе располагается на 16-й строчке.

В следующем туре «Зенит» 4 марта примет испанский «Реал», «Альба» 5 марта на выезде встретится с подмосковными «Химками».

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