«Зенит» обыграл «Альбу» в матче баскетбольной Евролиги

Самым результативным игроком матча стал защитник российской команды Кевин Пангос, в его активе 19 очков.

«Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице Евролиги, одержав 16 побед, «Альба» с девятью победами в активе располагается на 16-й строчке.