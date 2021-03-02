Баскетболисты «Химок» прервали серию из 17 поражений в Евролиге

Самыми результативными игроками матча стали защитники российской команды Алексей Швед и Эрик Макколлум, в их активе по 22 очка.

«Химки» прервали серию из 17 поражений в Евролиге. В предыдущий раз подмосковная команда побеждала в турнире 17 ноября 2020 года, тогда «Химки» обыграли петербургский «Зенит».

«Химки», которые ранее потеряли шансы на выход в плей-офф, располагаются на последней, 18-й строчке в турнирной таблице чемпионата, одержав три победы в 26 матчах. «Реал» идет четвертым с 16 победами в 27 играх.