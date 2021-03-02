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21:57 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты «Химок» прервали серию из 17 поражений в Евролиге

ТАСС, 2 марта. Российский баскетбольный клуб «Химки» одержал победу над испанским «Реалом» со счетом 78:77 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Самыми результативными игроками матча стали защитники российской команды Алексей Швед и Эрик Макколлум, в их активе по 22 очка.

«Химки» прервали серию из 17 поражений в Евролиге. В предыдущий раз подмосковная команда побеждала в турнире 17 ноября 2020 года, тогда «Химки» обыграли петербургский «Зенит».

«Химки», которые ранее потеряли шансы на выход в плей-офф, располагаются на последней, 18-й строчке в турнирной таблице чемпионата, одержав три победы в 26 матчах. «Реал» идет четвертым с 16 победами в 27 играх.

В следующем туре «Химки» 5 марта примут германскую «Альбу», «Реал» 4 марта в гостях встретится с «Зенитом».

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