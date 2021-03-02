Баскетболисты «Химок» прервали серию из 17 поражений в Евролиге
ТАСС, 2 марта. Российский баскетбольный клуб «Химки» одержал победу над испанским «Реалом» со счетом 78:77 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.
ТАСС, 2 марта. Российский баскетбольный клуб «Химки» одержал победу над испанским «Реалом» со счетом 78:77 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.
Самыми результативными игроками матча стали защитники российской команды Алексей Швед и Эрик Макколлум, в их активе по 22 очка.
«Химки» прервали серию из 17 поражений в Евролиге. В предыдущий раз подмосковная команда побеждала в турнире 17 ноября 2020 года, тогда «Химки» обыграли петербургский «Зенит».
«Химки», которые ранее потеряли шансы на выход в
В следующем туре «Химки» 5 марта примут германскую «Альбу», «Реал» 4 марта в гостях встретится с «Зенитом».