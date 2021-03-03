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00:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА победил «Маккаби» в матче Евролиги

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА на выезде одержали победу над израильским «Маккаби» в матче 27-го раунда регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Тель-Авиве завершилась со счетом 84:80 (23:23, 28:10, 17:19, 16:28). В составе армейцев наибольшую результативность показал Уилл Клайберн (21 очко). У израильского клуба Тайлер Дорси записал в свой актив 20 очков, его партнер по команде Отелло Хантер (14 очков, 10 подборов) сделал дабл-дабл.

ЦСКА, одержав 18-ю победу при восьми поражениях, занимает второе место в турнирной таблице. «Маккаби» (10 побед, 15 поражений) идет на 14-й строчке.

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