ЦСКА победил «Маккаби» в матче Евролиги
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА на выезде одержали победу над израильским «Маккаби» в матче 27-го раунда регулярного чемпионата Евролиги.
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА на выезде одержали победу над израильским «Маккаби» в матче 27-го раунда регулярного чемпионата Евролиги.
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ЦСКА, одержав 18-ю победу при восьми поражениях, занимает второе место в турнирной таблице. «Маккаби» (10 побед, 15 поражений) идет на 14-й строчке.