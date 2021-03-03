ЦСКА победил «Маккаби» в матче Евролиги

Встреча в Тель-Авиве завершилась со счетом 84:80 (23:23, 28:10, 17:19, 16:28). В составе армейцев наибольшую результативность показал Уилл Клайберн (21 очко). У израильского клуба Тайлер Дорси записал в свой актив 20 очков, его партнер по команде Отелло Хантер (14 очков, 10 подборов) сделал дабл-дабл.