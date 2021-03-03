«Нижний Новгород» подписал контракт с капитаном сборной России Воронцевичем

Соглашение с 33-летним тяжелым форвардом рассчитано до конца сезона-2020/21.

Ожидается, что Воронцевич дебютирует за новый клуб 7 марта, когда «Нижний Новгород» сыграет с «Астаной».

Нападающий находился без контракта с лета. До этого Воронцевич провел 14 лет в составе ЦСКА.