«Нижний Новгород» подписал контракт с капитаном сборной России Воронцевичем
«Нижний Новгород» объявил о заключении контракта с капитаном сборной России Андреем Воронцевичем.
«Нижний Новгород» объявил о заключении контракта с капитаном сборной России Андреем Воронцевичем.
Соглашение с 33-летним тяжелым форвардом рассчитано до конца сезона-2020/21.
Ожидается, что Воронцевич дебютирует за новый клуб 7 марта, когда «Нижний Новгород» сыграет с «Астаной».
Нападающий находился без контракта с лета. До этого Воронцевич провел 14 лет в составе ЦСКА.