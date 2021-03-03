«Локомотив-Кубань» одержал вторую победу в топ-16 баскетбольного Еврокубка
ТАСС, 3 марта. Российский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл французский «Метрополитан» со счетом 83:61 в матче пятого тура топ-16 Еврокубка.
ТАСС, 3 марта. Российский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл французский «Метрополитан» со счетом 83:61 в матче пятого тура топ-16 Еврокубка.
Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Локомотива-Кубани» Найджел
«Локомотив-Кубань» выиграл второй матч из пяти и идет последним в группе F. «Метрополитан» продолжает лидировать (три победы), за ним следуют сербский «Партизан» и итальянский «Тренто» (по две победы).
В последнем туре «Локомотив-Кубань» примет «Тренто» 10 марта, в этот же день «Метрополитан» на выезде сыграет против «Партизана».
В другом матче игрового дня российский УНИКС, ранее обеспечивший себе досрочный выход в четвертьфинал Еврокубка, на домашней площадке обыграл андоррскую «Морабанк Андорру» (85:63).
Еврокубок является вторым по силе европейским клубным турниром после Евролиги.