«Милан» проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги

Встреча в Милане завершилась со счетом 100:92 (24:28, 26:24, 28:17, 22:23) в пользу гостей. В составе «Фенербахче» самым результативным стал Нандо де Коло (20 очков), его партнер по команде Ян Веселы сделал дабл-дабл (13 очков и 10 подборов). У «Милана» 20 баллов в активе Кевина Пантера.