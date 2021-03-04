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01:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Милан» проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Милана» уступили турецкому «Фенербахче» в матче 27-го тура регулярного сезона Евролиги.

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Встреча в Милане завершилась со счетом 100:92 (24:28, 26:24, 28:17, 22:23) в пользу гостей. В составе «Фенербахче» самым результативным стал Нандо де Коло (20 очков), его партнер по команде Ян Веселы сделал дабл-дабл (13 очков и 10 подборов). У «Милана» 20 баллов в активе Кевина Пантера.

В другом матче игрового дня испанская «Баскония» на своей площадке разгромила греческий «Олимпиакос» — 91:66 (15:21, 28:11, 25:26, 23:8).

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