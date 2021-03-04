Баскетболистки «Горизонта» победили «Цмокi-Мiнск» в чемпионате Беларуси

Сегодня в центральном поединке подопечные Натальи Трофимовой разгромили своих главных конкуренток действующих чемпионок страны баскетболисток «Цмокi-Мiнск» с перевесом в 21 очко — 75:54 (25:17, 12:16, 20:10, 18:11). Самой результативной в составе «Горизонта» стала Виктория Гаспер, набравшая 18 очков, у проигравших лучшей была американка Джордан Хупер, в активе которой 16 баллов.