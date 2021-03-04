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4 марта, источник: БЕЛТА

Баскетболистки «Горизонта» победили «Цмокi-Мiнск» в чемпионате Беларуси

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Горизонта» вышли на первое место в турнирной таблице женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: bc-tsmoki.by

Сегодня в центральном поединке подопечные Натальи Трофимовой разгромили своих главных конкуренток действующих чемпионок страны баскетболисток «Цмокi-Мiнск» с перевесом в 21 очко — 75:54 (25:17, 12:16, 20:10, 18:11). Самой результативной в составе «Горизонта» стала Виктория Гаспер, набравшая 18 очков, у проигравших лучшей была американка Джордан Хупер, в активе которой 16 баллов.

В другом сегодняшнем матче баскетболистки гродненской «Олимпии» у себя дома не оставили шансов «Гомельским рысям» — 96:41 (38:11, 25:4, 17:14, 16:12).

Положение в лидирующей группе после 21 тура: «Горизонт» (Минская область) — 41 очко, «Цмокi-Мiнск» — 40, «Олимпия» (Гродно) — 36.

В мужском первенстве состоялись стартовые поединки второго этапа. Минские «Цмокi» с большим трудом одолели в Витебске местный «Рубон» — 59:57, баскетболисты «Гродно-93» разгромили свой резервный состав со счетом 114:58, а могилевский «Борисфен» обыграл на своей площадке столичный «Импульс-БГУИР» — 101:58.

Положение команд: «Цмокi-Мiнск» — 41 очко, «Гродно-93» — 40, «Борисфен» — 39, «Импульс-БГУИР» (Минск) — 35, «Рубон» (Витебск) — 33, «Гродно-93-ГрГУ» — 31.

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