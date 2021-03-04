ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Эфеса» в Евролиге

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Василий Мичич, который набрал 19 очков, сделал шесть подборов и отдал восемь результативных передач. У армейцев 14 очков и пять подборов записал в свой актив центровой Торнике Шенгелия.