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4 марта, источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Эфеса» в Евролиге

ЦСКА в матче регулярного сезона Евролиги 4 марта потерпел разгромное поражение от «Эфеса» — 70:100.

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Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Василий Мичич, который набрал 19 очков, сделал шесть подборов и отдал восемь результативных передач. У армейцев 14 очков и пять подборов записал в свой актив центровой Торнике Шенгелия.

После этого поражения ЦСКА на остался втором месте в турнирной таблице с 18 победами, а турецкий клуб стал третьим, выиграв 17 матчей в сезоне.

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