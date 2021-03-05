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16:43 (мск), источник: ТАСС

Баскетбольный ЦСКА рассматривает вариант переезда в Крылатское после сезона-2020/21

МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА после завершения сезона-2020/21 может переехать в «Баскет-холл» в Крылатском. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе армейского клуба Николай Цынкевич.

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Источник: РИА "Новости"

В начале 2021 года стало известно, что Министерство обороны РФ проведет масштабную реконструкцию и модернизацию объектов ЦСКА. В связи с этим баскетбольный клуб в июне будет должен покинуть УСК ЦСКА имени А. Я. Гомельского, где команда проводит домашние матчи Единой лиги ВТБ. В Евролиге ЦСКА играет в «Мегаспорте».

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«Вариант с переездом в Крылатское рассматривается, но решение еще не принято, — сказал Цынкевич. — Рассматривается несколько вариантов, Крылатское — один из них. Когда решение будет принято, сказать не могу. Для нас сейчас важно не столько место, где мы будем играть, сколько место, где будут тренироваться и восстанавливаться основная и две молодежные команды, где будут работать офис клуба и магазин, где будет размещен музей и прочая клубная инфраструктура».

«Какие арены рассматриваются? Что у нас есть в Москве — мы все рассматриваем. Срок переезда — пока у нас не будет решен вопрос с постоянным залом, поскольку УСК ЦСКА мы теряем этим летом. Когда у нас будет понимание, где мы будем размещаться на постоянной основе, тогда и решится вопрос», — добавил пресс-атташе ЦСКА.

ЦСКА является самым титулованным баскетбольным клубом России. Команда 24 раза становилась чемпионом России, 10 раз — победителем Единой лиги ВТБ, четырежды выигрывала Евролигу.

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