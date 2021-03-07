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17:05 (мск), источник: Sport24

Баскетболисты ЦСКА разгромили «Цмоки-Минск» с разницей в 34 очка

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА в Москве одержал разгромную победу над Цмоки-Минск.

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Источник: Sport24

Встреча, прошедшая в воскресенье, 7 марта, завершилась со счетом 101:67 (27:16, 22:13, 29:18, 23:20) в пользу армейцев.

Самым результативным игроком матча стал форвард ЦСКА Йоханнес Фойгтманн, на счету которого 15 очков. У команды из Минска 14 очков набрал защитник Андрей Рогозенко.

В таблице регулярного чемпионата ЦСКА (12−5) располагается на 3-й строчке, а «Цмоки-Минск» (2−14) располагается на последнем, 13-м месте.

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