Баскетболисты ЦСКА разгромили «Цмоки-Минск» с разницей в 34 очка
В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА в Москве одержал разгромную победу над
В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА в Москве одержал разгромную победу над
Встреча, прошедшая в воскресенье, 7 марта, завершилась со счетом 101:67 (27:16, 22:13, 29:18, 23:20) в пользу армейцев.
Самым результативным игроком матча стал форвард ЦСКА Йоханнес Фойгтманн, на счету которого 15 очков. У команды из Минска 14 очков набрал защитник Андрей Рогозенко.
В таблице регулярного чемпионата ЦСКА (12−5) располагается на 3-й строчке, а «Цмоки-Минск» (2−14) располагается на последнем, 13-м месте.