Баскетболисты ЦСКА разгромили «Цмоки-Минск» с разницей в 34 очка

Встреча, прошедшая в воскресенье, 7 марта, завершилась со счетом 101:67 (27:16, 22:13, 29:18, 23:20) в пользу армейцев.

Самым результативным игроком матча стал форвард ЦСКА Йоханнес Фойгтманн, на счету которого 15 очков. У команды из Минска 14 очков набрал защитник Андрей Рогозенко.