Определены все пары плей-офф Еврокубка. УНИКС встретится с «Локомотивом-Кубань»

У «Гран Канарии» 24 очка набрал Эй Джей Слотер, в составе УНИКСа 32 балла на свой счёт записал Джамар Смит, дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов в активе Джордана Моргана.

УНИКС (5−1) занял первое место в группе H. «Гран-Канария» (3−3) благодаря победе вышла на вторую строчку в этом квартете, обойдя по результатам личных встреч другой испанский клуб «Андорру» (3−3). Чёрногорский «Морнар Бар» (1−5) стал последним. УНИКС в ¼ финала Еврокубка сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань» (3−3), который занял второе место в группе F. Французский «Леваллуа Метрополитан 92» (4−2) в последнем матче обыграл на выезде «Партизан» (75:70) и стал первым.

Все пары ¼ финала Еврокубка:

УНИКС (Россия) — «Локомотив-Кубань» (Россия).

«Виртус» (Италия) — «Ховентуд» (Испания).

«Монако» (Франция) — «Будучность» (Черногория).

«Метрополитан» (Франция) — «Гран Канария» (Испания).