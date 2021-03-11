Определены все пары плей-офф Еврокубка. УНИКС встретится с «Локомотивом-Кубань»
УНИКС на выезде проиграл испанской «Гран Канарии» 90:96 (17:31, 23:26, 18:21, 32:18) в последнем матче топ-16 Еврокубка.
УНИКС на выезде проиграл испанской «Гран Канарии» 90:96 (17:31, 23:26, 18:21, 32:18) в последнем матче топ-16 Еврокубка.
У «Гран Канарии» 24 очка набрал Эй Джей Слотер, в составе УНИКСа 32 балла на свой счёт записал Джамар Смит,
УНИКС (5−1) занял первое место в группе H. «Гран-Канария» (3−3) благодаря победе вышла на вторую строчку в этом квартете, обойдя по результатам личных встреч другой испанский клуб «Андорру» (3−3). Чёрногорский «Морнар Бар» (1−5) стал последним. УНИКС в ¼ финала Еврокубка сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань» (3−3), который занял второе место в группе F. Французский «Леваллуа Метрополитан 92» (4−2) в последнем матче обыграл на выезде «Партизан» (75:70) и стал первым.
Все пары ¼ финала Еврокубка:
УНИКС (Россия) — «Локомотив-Кубань» (Россия).
«Виртус» (Италия) — «Ховентуд» (Испания).
«Монако» (Франция) — «Будучность» (Черногория).
«Метрополитан» (Франция) — «Гран Канария» (Испания).
Четвертьфиналы Еврокубка пройдут с 23 по 31 марта в формате серии до двух побед. Преимущество домашней площадки получили команды, указанные в парах первыми. Победитель противостояния УНИКС — «Локомотив-Кубань» в полуфинале встретится с сильнейшим в паре «Виртус» — «Ховентуд».