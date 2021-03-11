Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
2-й период
Миннесота Уайлд
Вегас Голден Найтс
11
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
05:30
Анахайм Дакс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
07:00
Ванкувер Кэнакс
Монреаль Канадиенс
Футбол. Еврокубки
10.03
Ливерпуль
РБ Лейпциг
20
Футбол. Еврокубки
10.03
ПСЖ
Барселона
11
Футбол. Зарубежный
10.03
Марсель
Ренн
10
Футбол. Зарубежный
10.03
Манчестер Сити
Саутгемптон
52
Футбол. Зарубежный
10.03
Атлетико
Атлетик
21
Футбол. Зарубежный
10.03
Арминия
Вердер
02
Хоккей. КХЛ
10.03
ХК Динамо
Северсталь
43
Хоккей. КХЛ
10.03
Авангард
Автомобилист
31
Хоккей. КХЛ
10.03
СКА
Динамо Мн
ОТ
43
Футбол. Первый дивизион
10.03
Чертаново
Волгарь
11
Футбол. Первый дивизион
10.03
Динамо Бр
Алания
02
Футбол. Первый дивизион
10.03
Чайка
Акрон
01
Хоккей. КХЛ
10.03
Металлург Мг
Барыс
51
Футбол. Первый дивизион
10.03
Иртыш
Текстильщик
01
Футбол. Первый дивизион
10.03
Оренбург
Торпедо М
30
Футбол. Первый дивизион
10.03
Енисей
Шинник
60
Футбол. Первый дивизион
10.03
Томь
Крылья Советов
13
Все события
Фоторепортажи
25Помазун не спас, Влашич не забил пенальти. Как «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту»
10Мадридское дерби завершилось в пользу «Барселоны»
01:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Определены все пары плей-офф Еврокубка. УНИКС встретится с «Локомотивом-Кубань»

УНИКС на выезде проиграл испанской «Гран Канарии» 90:96 (17:31, 23:26, 18:21, 32:18) в последнем матче топ-16 Еврокубка.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

У «Гран Канарии» 24 очка набрал Эй Джей Слотер, в составе УНИКСа 32 балла на свой счёт записал Джамар Смит, дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов в активе Джордана Моргана.

УНИКС (5−1) занял первое место в группе H. «Гран-Канария» (3−3) благодаря победе вышла на вторую строчку в этом квартете, обойдя по результатам личных встреч другой испанский клуб «Андорру» (3−3). Чёрногорский «Морнар Бар» (1−5) стал последним. УНИКС в ¼ финала Еврокубка сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань» (3−3), который занял второе место в группе F. Французский «Леваллуа Метрополитан 92» (4−2) в последнем матче обыграл на выезде «Партизан» (75:70) и стал первым.

Все пары ¼ финала Еврокубка:

УНИКС (Россия) — «Локомотив-Кубань» (Россия).

«Виртус» (Италия) — «Ховентуд» (Испания).

«Монако» (Франция) — «Будучность» (Черногория).

«Метрополитан» (Франция) — «Гран Канария» (Испания).

Четвертьфиналы Еврокубка пройдут с 23 по 31 марта в формате серии до двух побед. Преимущество домашней площадки получили команды, указанные в парах первыми. Победитель противостояния УНИКС — «Локомотив-Кубань» в полуфинале встретится с сильнейшим в паре «Виртус» — «Ховентуд».

 Самые сексуальные фигуристки России собрались в Москве!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Месси не спас «Барсу». Забил супергол и не справился с пенальти
Клебо попросил отозвать апелляцию на результаты марафона
«Авангард» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
«Ливерпуль» уничтожил «Лейпциг» в Лиге чемпионов
Панарин вернулся к тренировкам с «Рейнджерс»
«Манчестер Сити» упрочил лидерство в АПЛ
Массажист Кокорина заявил, что талант россиянина схож с Мбаппе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь