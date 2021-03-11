ЦСКА потерпел второе поражения подряд в Евролиге
ЦСКА в матче регулярного сезона Евролиги на своей площадке 11 марта уступил «Милану» — 76:84.
ЦСКА в матче регулярного сезона Евролиги на своей площадке 11 марта уступил «Милану» — 76:84.
Особенно неудачной для
32 очка в составе итальянского клуба набрал атакующий защитник Кевин Пантер. У армейцев самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Майк Джеймс, заработавший 21 очко.
После этого поражения ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице, итальянцы — вторые.