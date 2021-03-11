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11 марта, источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА потерпел второе поражения подряд в Евролиге

ЦСКА в матче регулярного сезона Евролиги на своей площадке 11 марта уступил «Милану» — 76:84.

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Особенно неудачной для красно-синих выдалась первая четверть, которую российский клуб проиграл с разницей в 20 очков — 10:30.

32 очка в составе итальянского клуба набрал атакующий защитник Кевин Пантер. У армейцев самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Майк Джеймс, заработавший 21 очко.

После этого поражения ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице, итальянцы — вторые.

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