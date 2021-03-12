«Барселона» стала первой командой, вышедшей в плей-офф Евролиги

Выход «Барселоны» в плей-офф стал возможен после поражения литовского «Жальгириса» от турецкого «Анадолу Эфес». Игра 29-го тура регулярного чемпионата, прошедшая в пятницу в Турции, завершилась со счетом 89:62 (26:12, 23:16, 27:20, 13:14) в пользу хозяев.

Самым результативным в составе «Анадолу» стал Шейн Ларкин, на счету которого 18 очков. У «Жальгириса» 15 очков набрал Томас Уолкап.