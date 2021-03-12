«Барселона» стала первой командой, вышедшей в плей-офф Евролиги
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Испанская «Барселона» стала первой командой баскетбольной Евролиги, которая гарантировала себе выход в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Испанская «Барселона» стала первой командой баскетбольной Евролиги, которая гарантировала себе выход в
Выход «Барселоны» в
Самым результативным в составе «Анадолу» стал Шейн Ларкин, на счету которого 18 очков. У «Жальгириса» 15 очков набрал Томас Уолкап.
После поражения от «Анадолу» «Жальгирис» (15 побед, 14 поражений) остался на девятом месте. Таким образом, лидирующая «Барселона» (21 победа, 8 поражений) уже не опустится ниже восьмого места, которое дает последнюю путевку в