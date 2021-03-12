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12 марта, источник: Спорт РИА Новости

«Барселона» стала первой командой, вышедшей в плей-офф Евролиги

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Испанская «Барселона» стала первой командой баскетбольной Евролиги, которая гарантировала себе выход в плей-офф.

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Источник: Спорт РИА Новости

Выход «Барселоны» в плей-офф стал возможен после поражения литовского «Жальгириса» от турецкого «Анадолу Эфес». Игра 29-го тура регулярного чемпионата, прошедшая в пятницу в Турции, завершилась со счетом 89:62 (26:12, 23:16, 27:20, 13:14) в пользу хозяев.

Самым результативным в составе «Анадолу» стал Шейн Ларкин, на счету которого 18 очков. У «Жальгириса» 15 очков набрал Томас Уолкап.

После поражения от «Анадолу» «Жальгирис» (15 побед, 14 поражений) остался на девятом месте. Таким образом, лидирующая «Барселона» (21 победа, 8 поражений) уже не опустится ниже восьмого места, которое дает последнюю путевку в плей-офф.

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