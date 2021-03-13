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00:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» уступил «Олимпиакосу» в Евролиге, выигрывая «+17» по ходу матча

«Зенит» в матче регулярного сезона Евролиги 12 марта на выезде уступил греческому «Олимпиакосу» — 61:75.

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Самым результативным игроком встречи стал канадский разыгрывающий питерцев Кевин Пангос, в активе которого 20 очков и 7 результативных передач.

Во второй четверти «Зенит» выигрывал у соперника с разницей в 17 очков — 39:22.

После этого поражения команда Хави Паскуаля осталась на восьмом месте в турнирной таблице с 16 победами. Греческий клуб на 12-м месте с 13 победами.

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