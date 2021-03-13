«Зенит» уступил «Олимпиакосу» в Евролиге, выигрывая «+17» по ходу матча
«Зенит» в матче регулярного сезона Евролиги 12 марта на выезде уступил греческому «Олимпиакосу» — 61:75.
«Зенит» в матче регулярного сезона Евролиги 12 марта на выезде уступил греческому «Олимпиакосу» — 61:75.
Самым результативным игроком встречи стал канадский разыгрывающий питерцев Кевин Пангос, в активе которого 20 очков и 7 результативных передач.
Во второй четверти «Зенит» выигрывал у соперника с разницей в 17 очков — 39:22.
После этого поражения команда Хави Паскуаля осталась на восьмом месте в турнирной таблице с 16 победами. Греческий клуб на 12-м месте с 13 победами.