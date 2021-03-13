«Локомотив-Кубань» на домашней арене победил «Автодор», набрав 104 очка

Первая четверть прошла в результативной борьбе, немного удачливее в ней были хозяева — 30:29. К большому перерыву «железнодорожники» лидировали с перевесом в четыре очка — 57:53. Решающий рывок краснодарцы сделали в третьей четверти, после которой вели с преимуществом в 15 очков — 83:68.