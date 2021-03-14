«Цмокi-Мiнск» уступили «Нижнему Новгороду» в Единой лиге ВТБ

Сегодня чемпионы Беларуси уступили в гостях «Нижнему Новгороду» со счетом 57:78 (13:17, 14:20, 13:23, 17:18). Самым результативным в составе минчан стал Крис Клайберн, в активе которого 22 очка. В первом круге подопечные Ростислава Вергуна победили сегодняшних соперников на своей арене с минимальным преимуществом — 77:76. Минские «драконы» в этом сезоне выступают крайне неудачно, победив лишь в двух проведенных поединках, у них 13-е, последнее место.