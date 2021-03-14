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16:38 (мск), источник: БЕЛТА

«Цмокi-Мiнск» уступили «Нижнему Новгороду» в Единой лиге ВТБ

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели 15-е поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня чемпионы Беларуси уступили в гостях «Нижнему Новгороду» со счетом 57:78 (13:17, 14:20, 13:23, 17:18). Самым результативным в составе минчан стал Крис Клайберн, в активе которого 22 очка. В первом круге подопечные Ростислава Вергуна победили сегодняшних соперников на своей арене с минимальным преимуществом — 77:76. Минские «драконы» в этом сезоне выступают крайне неудачно, победив лишь в двух проведенных поединках, у них 13-е, последнее место.

Турнирную таблицу возглавляют баскетболисты питерского «Зенита» и казанского УНИКСа, у которых по 15 побед, на две виктории меньше у польской команды «Зелена Гура», по 12 выигрышей в активе ЦСКА и краснодарского клуба «Локомотив-Кубань».

Свой следующий матч «Цмокi-Мiнск» проведут 21 марта на своей арене против казахстанской «Астаны» из Нур-Султана.

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