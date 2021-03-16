«Калев» победил «Зелена-Гуру» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая во вторник в Польше, завершилась со счетом 95:88 (28:23, 28:22, 18:24, 21:19) в пользу «Калева». У победителей 30 очками и 10 передачами отметился Маркус Кин, также по дабл-даблу сделали Янари Йоэсаар (29 очков, 12 подборов) и Девин Томас (11 очков, 10 подборов). В составе хозяев 22 очка набрал Роланд Фрейманис.