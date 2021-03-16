«Калев» победил «Зелена-Гуру» в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Эстонский «Калев» обыграл польский клуб «Зелена-Гура» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Эстонский «Калев» обыграл польский клуб «Зелена-Гура» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая во вторник в Польше, завершилась со счетом 95:88 (28:23, 28:22, 18:24, 21:19) в пользу «Калева». У победителей 30 очками и 10 передачами отметился Маркус Кин, также по
«Зелена-Гура» прервала серию из трех побед подряд в турнире.