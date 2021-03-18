«Баскония» обыграла «Зенит» в Евролиге, совершив рывок 19:0 в конце матча
ТАСС, 18 марта. Баскетболисты российского «Зенита» из
ТАСС, 18 марта. Баскетболисты российского «Зенита» из
Самым результативным игроком матча стал форвард «Басконии» Алек Питерс, набравший 17 очков. У «Зенита» больше всего очков набрал Матеуш Понитка (15). По ходу четвертой четверти «Баскония» организовала рывок со счетом 19:0.
«Зенит» опустился на восьмое место в турнирной таблице Евролиги, одержав 16 побед при 13 поражениях. «Баскония» идет девятой, имея в активе 16 побед при 14 поражениях.
В следующем матче «Зенит» в гостях сыграет с подмосковными «Химками», а «Баскония» на своем паркете примет итальянскую «Олимпию Милано». Обе встречи пройдут 26 марта.