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18 марта, источник: ТАСС

«Баскония» обыграла «Зенит» в Евролиге, совершив рывок 19:0 в конце матча

ТАСС, 18 марта. Баскетболисты российского «Зенита» из Санкт-Петербурга уступили испанской «Басконии» со счетом 75:79 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

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Самым результативным игроком матча стал форвард «Басконии» Алек Питерс, набравший 17 очков. У «Зенита» больше всего очков набрал Матеуш Понитка (15). По ходу четвертой четверти «Баскония» организовала рывок со счетом 19:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит» опустился на восьмое место в турнирной таблице Евролиги, одержав 16 побед при 13 поражениях. «Баскония» идет девятой, имея в активе 16 побед при 14 поражениях.

В следующем матче «Зенит» в гостях сыграет с подмосковными «Химками», а «Баскония» на своем паркете примет итальянскую «Олимпию Милано». Обе встречи пройдут 26 марта.

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