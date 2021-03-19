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01:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА обыграл «Реал» в матче Евролиги

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА на выезде победили мадридский «Реал» в матче 30-го раунда регулярного чемпионата Евролиги.

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Встреча в Мадриде завершилась со счетом 89:96 (21:23, 20:32, 26:19, 22:22). В составе армейцев самым результативным стал Уилл Клайберн, набравший 23 очка. У «сливочных» дабл-дабл сделал Уолтер Таварес (12 очков, 13 подборов), его партнер по команде Трей Томпкинс записал в свой актив 20 очков.

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ЦСКА, одержавший 19 побед при 10 поражениях, занимает четвертое место в турнирной таблице. «Реал» (17 побед, 13 поражений) идет на седьмой строчке. В следующем матче московский клуб примет сербскую «Црвену Звезду» 25 марта.

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Другие результаты матчей Евролиги:

«Фенербахче» (Турция) — «Жальгирис» (Литва) — 84:61,

«Альба» (Германия) — «Олимпиакос» (Греция) — 80:84.

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