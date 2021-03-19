ЦСКА обыграл «Реал» в матче Евролиги
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА на выезде победили мадридский «Реал» в матче 30-го раунда регулярного чемпионата Евролиги.
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА на выезде победили мадридский «Реал» в матче 30-го раунда регулярного чемпионата Евролиги.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 89:96 (21:23, 20:32, 26:19, 22:22). В составе армейцев самым результативным стал Уилл Клайберн, набравший 23 очка. У «сливочных»
ЦСКА, одержавший 19 побед при 10 поражениях, занимает четвертое место в турнирной таблице. «Реал» (17 побед, 13 поражений) идет на седьмой строчке. В следующем матче московский клуб примет сербскую «Црвену Звезду» 25 марта.
Другие результаты матчей Евролиги:
«Фенербахче» (Турция) — «Жальгирис» (Литва) — 84:61,
«Альба» (Германия) — «Олимпиакос» (Греция) — 80:84.