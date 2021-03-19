ЦСКА обыграл «Реал» в матче Евролиги

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 89:96 (21:23, 20:32, 26:19, 22:22). В составе армейцев самым результативным стал Уилл Клайберн, набравший 23 очка. У «сливочных» дабл-дабл сделал Уолтер Таварес (12 очков, 13 подборов), его партнер по команде Трей Томпкинс записал в свой актив 20 очков.