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19 марта, источник: Sport24

«Химки» проиграли «Валенсии», потерпев 26-е поражение в регулярном сезоне Евролиги

«Химки» на своей площадке уступили «Валенсии» во встрече 30 тура регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: Sport24

Игра завершилась со счетом 68:77.

Это поражения стало для подмосковной команды третьим подряд и 26-м в нынешнем сезоне в Евролиге.

«Химки» занимают последнее место в турнирной таблице, одержав всего 3 победы в 29 матчах. «Валенсия» выиграла 16 встречу из 30 и располагается на 10-й строчке.

Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур

«Химки» (Россия) — «Валенсия» (Испания) — 68:77 (17:27, 21:17, 11:14, 19:19).

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