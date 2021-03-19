«Химки» проиграли «Валенсии», потерпев 26-е поражение в регулярном сезоне Евролиги
«Химки» на своей площадке уступили «Валенсии» во встрече 30 тура регулярного чемпионата Евролиги.
«Химки» на своей площадке уступили «Валенсии» во встрече 30 тура регулярного чемпионата Евролиги.
Игра завершилась со счетом 68:77.
Это поражения стало для подмосковной команды третьим подряд и 26-м в нынешнем сезоне в Евролиге.
«Химки» занимают последнее место в турнирной таблице, одержав всего 3 победы в 29 матчах. «Валенсия» выиграла 16 встречу из 30 и располагается на 10-й строчке.
Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур
«Химки» (Россия) — «Валенсия» (Испания) — 68:77 (17:27, 21:17, 11:14, 19:19).