«Цмоки-Минск» потерпел восьмое подряд поражение в Единой лиге ВТБ
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Баскетболисты белорусского клуба «Цмоки-Минск» проиграли казахстанской «Астане» и потерпели восьмое подряд поражение в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Баскетболисты белорусского клуба «Цмоки-Минск» проиграли казахстанской «Астане» и потерпели восьмое подряд поражение в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ.
Встреча в Минске завершилась со счетом 80:78 (24:24, 19:16, 19:11, 18:27) в пользу гостей. В составе «Астаны» самым результативным стал Джеремайя Хилл (22 очка), его партнер по команде Эрик Бакнер сделал
«Астана», прервавшая шестиматчевую серию поражений, 25 марта примет польский клуб «Зелена-Гура», «Цмоки-Минск» 28 марта сыграет на выезде с подмосковными «Химками».