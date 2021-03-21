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17:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Цмоки-Минск» потерпел восьмое подряд поражение в Единой лиге ВТБ

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Баскетболисты белорусского клуба «Цмоки-Минск» проиграли казахстанской «Астане» и потерпели восьмое подряд поражение в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ.

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Встреча в Минске завершилась со счетом 80:78 (24:24, 19:16, 19:11, 18:27) в пользу гостей. В составе «Астаны» самым результативным стал Джеремайя Хилл (22 очка), его партнер по команде Эрик Бакнер сделал дабл-дабл (21 очко и 11 подборов). У хозяев 17 очков набрал Крис Клайберн, дабл-дабл в активе Дерека Кука (10 очков и 13 подборов).

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«Астана», прервавшая шестиматчевую серию поражений, 25 марта примет польский клуб «Зелена-Гура», «Цмоки-Минск» 28 марта сыграет на выезде с подмосковными «Химками».

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