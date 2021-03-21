«Цмоки-Минск» потерпел восьмое подряд поражение в Единой лиге ВТБ

Встреча в Минске завершилась со счетом 80:78 (24:24, 19:16, 19:11, 18:27) в пользу гостей. В составе «Астаны» самым результативным стал Джеремайя Хилл (22 очка), его партнер по команде Эрик Бакнер сделал дабл-дабл (21 очко и 11 подборов). У хозяев 17 очков набрал Крис Клайберн, дабл-дабл в активе Дерека Кука (10 очков и 13 подборов).