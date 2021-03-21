Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли «Астане» в Единой лиге ВТБ

Сегодня подопечные Ростислава Вергуна проиграли на своей арене казахстанской «Астане» из Нур-Султана с разницей в два очка — 78:80. Обе команды находятся внизу турнирной таблицы — минчане в 17 предыдущих встречах побеждали лишь дважды, а их соперники выиграли 4 матча.