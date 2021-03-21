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18:13 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли «Астане» в Единой лиге ВТБ

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели очередное поражение в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня подопечные Ростислава Вергуна проиграли на своей арене казахстанской «Астане» из Нур-Султана с разницей в два очка — 78:80. Обе команды находятся внизу турнирной таблицы — минчане в 17 предыдущих встречах побеждали лишь дважды, а их соперники выиграли 4 матча.

Турнирную таблицу возглавляют баскетболисты питерского «Зенита», у которого 17 побед, на две виктории меньше у казанского УНИКСа, по 13 выигрышей у польской команды «Зелена Гура», московского ЦСКА и краснодарского клуба «Локомотив-Кубань».

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