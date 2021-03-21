Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли «Астане» в Единой лиге ВТБ
21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели очередное поражение в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели очередное поражение в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня подопечные Ростислава Вергуна проиграли на своей арене казахстанской «Астане» из
Турнирную таблицу возглавляют баскетболисты питерского «Зенита», у которого 17 побед, на две виктории меньше у казанского УНИКСа, по 13 выигрышей у польской команды «Зелена Гура», московского ЦСКА и краснодарского клуба «Локомотив-Кубань».