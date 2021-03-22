Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
СКА
Хоккей. НХЛ
23.03
Коламбус Блю Джэкетс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
23.03
Монреаль Канадиенс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
23.03
Оттава Сенаторз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
23.03
Нью-Йорк Рейнджерс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
23.03
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
23.03
Миннесота Уайлд
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
Б
34
Все события
Фоторепортажи
25Помазун не спас, Влашич не забил пенальти. Как «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту»
15Гол и радость Глушакова
15:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский баскетболист потребовал у бывшего клуба 40 миллионов за увольнение

Российский баскетболист Дмитрий Кулагин потребовал у бывшего клуба «Локомотива-Кубань» 40 миллионов рублей за увольнение. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, причиной стали разногласия между 28-летним игроком и клубом при расторжении контракта летом прошлого года. «Локомотив» требовал от спортсмена отказа от двух зарплат и уменьшения указанной в договоре суммы компенсации. Баскетболист не согласился с предложенными условиями.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кулагин обратился с иском в Останкинский суд и потребовал 29,2 миллиона за незаконное увольнение, 8 миллионов зарплаты, а также бонусы и премии на сумму 1,1 миллиона рублей. Также он намерен получить 463 тысячи в качестве компенсации за моральный ущерб.

На данный момент Кулагин находится без клуба. Он играл за «Локомотив-Кубань» с 2017 по 2020 год. В составе московского ЦСКА баскетболист побеждал в Евролиге и дважды становился чемпионом Единой лиги ВТБ.

Читайте также
 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
«Лучший период в карьере»: Гончаренко попрощался с ЦСКА
СМИ: Ивица Олич подписал контракт с ЦСКА
Тревожный симптом. Подошла ли Щербакова к ЧМ не в лучшей форме
Хабиб намерен стать тренером бывшего чемпиона UFC
«Уходить нужно на пике». Игнашевич отмучился в «Торпедо»
«Краснодар» объявил о возвращении шведского футболиста на родину
Карпин ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь