Российский баскетболист потребовал у бывшего клуба 40 миллионов за увольнение

По информации источника, причиной стали разногласия между 28-летним игроком и клубом при расторжении контракта летом прошлого года. «Локомотив» требовал от спортсмена отказа от двух зарплат и уменьшения указанной в договоре суммы компенсации. Баскетболист не согласился с предложенными условиями.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--cf2a7ea54f5aca0f2d68" data-vnd="cf2a7ea54f5aca0f2d68" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=cf2a7ea54f5aca0f2d68" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Кулагин обратился с иском в Останкинский суд и потребовал 29,2 миллиона за незаконное увольнение, 8 миллионов зарплаты, а также бонусы и премии на сумму 1,1 миллиона рублей. Также он намерен получить 463 тысячи в качестве компенсации за моральный ущерб.