Баскетболисты «Нижнего Новгорода» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Нижний Новгород» обеспечил себе первое место в группе K, одержав четыре победы в четырех матчах. АЕК с двумя победами располагается на второй строчке, за ним идут французский «Страсбур» и турецкий «Тюрк Телеком», в активе которых по одной победе после четырех встреч. В четвертьфинал выйдут два лучших клуба из каждой группы.