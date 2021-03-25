Баскетболисты «Нижнего Новгорода» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
ТАСС, 25 марта. Российский баскетбольный клуб «Нижний Новгород» со счетом 88:60 дома обыграл греческий АЕК в матче группового этапа Лиги чемпионов.
ТАСС, 25 марта. Российский баскетбольный клуб «Нижний Новгород» со счетом 88:60 дома обыграл греческий АЕК в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Самым результативным игроком матча стал защитник российской команды Артем Комолов, в активе которого 21 очко.
«Нижний Новгород» обеспечил себе первое место в группе K, одержав четыре победы в четырех матчах. АЕК с двумя победами располагается на второй строчке, за ним идут французский «Страсбур» и турецкий «Тюрк Телеком», в активе которых по одной победе после четырех встреч. В четвертьфинал выйдут два лучших клуба из каждой группы.
Лига чемпионов организована Международной федерацией баскетбола (FIBA) и проводится с сезона-2016/17. Турнир является третьим по силе после Евролиги и Еврокубка.