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21:04 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты «Нижнего Новгорода» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

ТАСС, 25 марта. Российский баскетбольный клуб «Нижний Новгород» со счетом 88:60 дома обыграл греческий АЕК в матче группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал защитник российской команды Артем Комолов, в активе которого 21 очко. Дабл-дабл (15 очков + 11 подборов) сделал его одноклубник, форвард Андрей Воронцевич.

«Нижний Новгород» обеспечил себе первое место в группе K, одержав четыре победы в четырех матчах. АЕК с двумя победами располагается на второй строчке, за ним идут французский «Страсбур» и турецкий «Тюрк Телеком», в активе которых по одной победе после четырех встреч. В четвертьфинал выйдут два лучших клуба из каждой группы.

Лига чемпионов организована Международной федерацией баскетбола (FIBA) и проводится с сезона-2016/17. Турнир является третьим по силе после Евролиги и Еврокубка.

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